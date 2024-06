A Casa da Joaninha no Vale de Santarém é uma ruína irrecuperável

Da Casa da Joaninha no Vale de Santarém, celebrizada no romance Viagens na Minha Terra, de Almeida Garrett, restam ruínas escondidas pela vegetação que cobre os escombros. Há duas décadas chegou a falar-se de um projecto para valorização daquele património, situado em propriedade privada, mas as ideias nunca saíram do papel e essa intenção saiu da agenda. Até porque já pouco resta da antiga casa de dois pisos localizada junto à estrada que liga o Vale de Santarém à antiga Estação Zootécnica Nacional e à Póvoa da Isenta.

“Nunca mais se ouviu falar em nada. Está tudo ao abandono”, diz o presidente da Junta de Freguesia do Vale de Santarém, Manuel Custódio, que gostava de ver aquele património dignificado. O autarca diz que chegou a falar com pessoas da família proprietária no sentido de que se fizesse ali qualquer coisa que evocasse a memória da obra de Garrett e a sua ligação ao Vale de Santarém, mas não se chegou a nenhuma conclusão. A quinta é actualmente propriedade de vários herdeiros e nenhum ali vive.

Manuel Custódio recorda que no mandato 2002-2005 até existiu um estudo prévio, do tempo em que a junta era liderada por Vítor Pinto da Rocha. “Pelo menos que se fizesse um protocolo de cedência do espaço para ser limpo e requalificado e se assinalasse a memória daquele património”, diz o autarca do Vale de Santarém, admitindo que o imóvel já não deve ter recuperação, pois encontra-se em ruínas.

O vereador da Cultura da Câmara de Santarém, Nuno Domingos, também disse a O MIRANTE que não tem conhecimento de qualquer projecto ou plano de intenções na autarquia no sentido de intervir naquele local.

Plano não saiu do papel

Em Fevereiro de 2004, O MIRANTE relatava que a casa de dois pisos, com algum valor histórico e cultural, estava abandonada há muito e em acelerada degradação. A situação tinha piorado no final de 2003, quando foi demolido um alçado por, segundo o Gabinete Municipal de Protecção Civil, “estar a pôr em risco a via pública”. Na altura, os proprietários solicitaram à Câmara de Santarém autorização para deitar abaixo o restante, manifestando interesse em construir ali um novo imóvel. Um cenário que não agradou à Junta de Freguesia do Vale de Santarém, que, em parecer datado de 5 de Janeiro de 2004, lembrava “nunca ter sido equacionada a demolição do edifício em causa na sua totalidade, mas tão só do alçado nascente, por ter ruído parcialmente”.

A posição da junta escudava-se nas intenções manifestadas anteriormente pelos herdeiros da família Rebello Silva, que apresentaram um ambicioso anteprojecto de recuperação do edifício e zona envolvente (conhecida como Quinta do Desembargador), baseado no seu valor histórico-cultural. “Apesar do estado de degradação do edifício, pelo menos o alçado sul não deveria ser demolido, mas recuperado”, defendeu na altura a junta de freguesia.

No anteprojecto apresentado então pelos proprietários, datado de Janeiro de 2003, mencionava-se a intenção de recuperar a casa. “Embora o estado de conservação deste conjunto seja bastante precário, impõe-se a sua recuperação pelo seu valor enquanto referência histórico-cultural”, lia-se na memória descritiva. E falava-se mesmo de uma possível utilização pública: “Prevê-se que a casa e o jardim possam vir a ser utilizados para acontecimentos sócio-culturais, no sentido de por um lado dinamizar culturalmente este lugar e por outro viabilizar financeiramente a sua recuperação e manutenção”. Aliás, “para dar cobertura às necessidades actuais da freguesia, propõe-se a inclusão neste programa de reabilitação da Casa da Joaninha a construção de um edifício de carácter cultural onde se instalarão um anfiteatro e uma biblioteca”. Boas intenções que nunca saíram do papel.