Autarcas do Carregado exigem resposta da Câmara de Alenquer

Todas as forças partidárias com assento na Assembleia de Freguesia de Carregado e Cadafais, incluindo o PS, exigem mais investimento da Câmara de Alenquer e lamentam ausência de resposta do executivo municipal.

A Assembleia de Freguesia de Carregado e Cadafais, município de Alenquer, aprovou por unanimidade uma moção a exigir mais e melhor investimento da Câmara de Alenquer naquela união de freguesias.

Os autarcas de todas as forças partidárias com assento na assembleia de freguesia, incluindo o executivo socialista, lamentaram na reunião de terça-feira à noite a ausência de resposta por parte da Câmara Municipal de Alenquer a todas as missivas que têm sido enviadas pela assembleia.

A moção agora aprovada exorta o executivo municipal a substituir os contentores de lixo danificados, a limpar os contentores de recolha de resíduos e a reforçar a recolha de monos. O documento revindica ainda mais estacionamento, regulamentação de trânsito para veículos pesados e recolha dos veículos abandonados e medidas de inclusão social, tendo em conta o número de imigrantes residentes na união de freguesias.

Os autarcas do PS, PSD, CDS-PP, Chega, BE e PCP já tinham aprovado duas moções no mesmo sentido em 2021 e 2022, que foram enviadas à autarquia de Alenquer e que nunca obtiveram resposta. A moção agora aprovada vai ser enviada à Câmara de Alenquer e a expectativa é que seja agendada uma reunião com os autarcas com assento na assembleia de freguesia de Carregado e Cadafais.

