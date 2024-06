GNR de Tomar recupera cão desaparecido há mais de um ano

A GNR de Tomar recuperou nesse concelho, no dia 22 de Junho, um cão desaparecido há mais de um ano. O animal estava desaparecido desde 19 de Fevereiro de 2023, no concelho de Leiria. Em resposta a uma denúncia a informar que o canídeo se encontrava na via pública, os militares deslocaram-se ao local onde recolheram o animal que se encontrava sem ferimentos. Os militares da Guarda procederam à recolha do animal, tendo sido posteriormente entregue ao seu legítimo proprietário.

A Guarda Nacional Republicana, através do Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), tem como preocupação diária a protecção dos animais, apelando à denúncia de situações de maus-tratos ou abandono. Para o efeito, poderá ser utilizada a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520) funcionando em permanência para a denúncia de infrações ou esclarecimento de dúvidas.