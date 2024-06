Movimentação de terras no aeródromo de Santarém levanta dúvidas

O aeródromo de Santarém, actualmente sob tutela municipal, está a ser alvo de algumas intervenções e melhorias em resposta a exigências a ANAC - Autoridade Nacional da Aviação Civil. A intervenção mais notória prende-se com movimentações de terras de grandes dimensões no terreno do aeródromo para nivelação do solo em algumas zonas, conforme explicou o presidente da câmara, Ricardo Gonçalves (PSD), na última sessão da assembleia municipal.

Em resposta a questões lançadas pela eleita Raquel Cordeiro (PS), Ricardo Gonçalves afirmou que existe um relatório da ANAC com exigências para cumprir, e uma elas passava pelo nivelamento de algumas zonas., Também está implementado o controlo de entradas, tem sido colocada vedação em torno do espaço e vai ser colocada mais, já foi videovigilância e iluminação. “Estamos a tratar de fazer as obras que a ANAC exige para que o espaço funcione e quero dizer que esperamos até, dentro da Protecção Civil, termos um reforço de meios".

O Aeródromo Municipal Cosme Pedrogão, em Santarém, é actualmente a base de uma brigada da GNR UEPS - Unidade de Emergência de Protecção e Socorro, da equipa da Companhia de Sapadores Bombeiros de Santarém e de um helicóptero de combate a incêndios. Todas as operações são coordenadas pela Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil através do Comando Sub-Regional da Lezíria do Tejo.

O aeródromo de Santarém tem desde Março um novo director técnico, Filipe Almeirante, que substituiu nas funções Rui Alves, cujo contrato cessou. A nomeação do novo director técnico, que é quadro dos Bombeiros Sapadores de Santarém, foi devidamente validada pela ANAC, assim como a do subdirector, que também integra a corporação de bombeiros municipal. O aeródromo, situado nas Ómnias, nos arredores da cidade, tem licenciamento provisório da ANAC, como tem sucedido ao longo dos anos.

O MIRANTE contactou a Câmara Municipal de Santarém para tentar recolher mais informações sobre a intervenção de movimentação e nivelação de terras que tem acontecido nas últimas semanas no aeródromo, mas não obteve resposta até à data.