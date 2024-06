GNR suspeitou do comportamento estranho do jovem com 21 anos

Detido com arma proibida e droga tinha quatro mil euros no bolso

A GNR deteve em Castanheira do Ribatejo um jovem por posse de arma proibida e de droga, trazendo no bolso quatro mil euros. O detido, com 21 anos de idade, foi apanhado depois de os militares que estavam a patrulhar a vila se terem apercebido do comportamento estranho do suspeito. O jovem ainda fugiu a pé, mas foi apanhado pouco tempo depois e foi sujeito a uma revista pessoal de segurança. Os militares encontraram na sua posse uma faca borboleta, uma balança de precisão, 27 doses de haxixe, além do dinheiro.