Estacionamento abusivo e passagem de camiões são dores de cabeça para moradores do Cartaxo

Os moradores da Rua 5 de Outubro, no Cartaxo, pedem que a câmara tome medidas por causa do estacionamento abusivo e passagem de viaturas pesadas naquela artéria da cidade. De acordo com Fernando Carvalho, os moradores entregaram ao município do Cartaxo um abaixo-assinado a dar conta das preocupações em Setembro de 2023 que não teve resposta até à data. “Quem vem no sentido Setil-Cartaxo encontra do lado direito uma valeta com declive. Os camiões entram na rua porque não têm sinal de proibição e quando sobem tombam para a direita e partem os beirados. Isto acontece há anos e passávamos a vida a arranjar os beirados. Agora já nem vale a pena”, disse Fernando Carvalho.

A Rua 5 de Outubro tem dois sentidos mas acaba por ter apenas uma via disponível. As pessoas estacionam de forma abusiva e dificultam as manobras dos residentes que ali têm garangens. A rua tem bastante movimento e é frequentada por quem se desloca para o cemitério.

O presidente da Câmara Municipal do Cartaxo, João Heitor, afirma que a decisão de proibir o estacionamento naquela rua já foi tomada em sede de comissão de trânsito e no seguimento do abaixo-assinado dos moradores. “Pensei que já tinham tido resposta da câmara. É uma questão de aplicar a decisão que foi tomada. Em relação à valeta e passeio vamos analisar mas não nos podemos comprometer. Temos muitas ruas nestas circunstâncias”, explicou o autarca.