Jardim do pós 25 de Abril em Almeirim vai mudar

O primeiro jardim de Almeirim após o 25 de Abril de 1974 e o segundo na cidade vai ser requalificado até à primavera do próximo ano, pelo menos essa é a intenção da câmara que vai em breve lançar o concurso público. As obras estão orçadas em cerca de 736 mil euros. O Jardim dos “Charquinhos”, com quatro dezenas de anos, já tinha tido uma modernização há cerca de 15 anos, mas agora o que se pretende é mudar completamente o espaço, mantendo algumas funcionalidades e criando uma zona mista de árvores e estacionamento num terreno entre o jardim e o Centro Escolar dos Charcos.

No projecto prevê-se a manutenção das casas de banho, melhoradas, que vão ficar junto ao parque infantil que vai ser todo renovado. Vão manter-se as árvores na zona de jardim actual, propondo-se a colocação de mais 12 árvores, seis das quais no jardim actual e as restantes no terreno que também vai servir de estacionamento. Vai haver também pavimentos em calçada, além de terra batida como existe neste momento, bem como estacionamento para bicicletas.

Segundo o presidente do município, a renovação dos “Charquinhos” vai ter também um papel importante fazendo a ligação do centro escolar com o novo multiusos da cidade, no antigo IVV - Instituto da Vinha e do Vinho, que passa a chamar-se, utilizando a sigla, Imóvel de Valências Variadas, que deve ser inaugurado em Setembro.

Com a ampliação do jardim acaba-se com um terreno abandonado para onde esteve prevista a creche e lar de idosos do Centro Paroquial de Almeirim. Após o lançamento da primeira pedra da obra descobriu-se que afinal no local existem duas condutas de esgotos, o que obrigava a uma alteração profunda do projecto, que acabou por ser implementado num espaço junto ao circuito de manutenção.

Depois do jardim “Carquinhos e do jardim da República, que durante muitos anos foi o primeiro e único, a cidade tem mais dois espaços: jardim da biblioteca e parque da zona norte.