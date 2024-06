Recolha de sangue na Biblioteca Municipal de Alenquer

Acção de recolha decorre sexta-feira, dia 28 de Junho, entre as 9h00 e as 13h00.

A Biblioteca Municipal de Alenquer recebe uma acção de colheita de sangue na sexta-feira, dia 28 de Junho, entre as 9h00 e as 13h00.

Com um acto singelo é possível salvar vidas basta ter no mínimo 18 anos, ter pelo menos 50 quilos de peso corporal e levar um estilo de vida saudável.

A recolha é promovida pelo serviço de sangue do Hospital Vila Franca de Xira que recorda que o Estatuto do Dador de Sangue confere vários direitos e benefícios como o seguro de dador, a possibilidade de se ausentar dos deveres profissionais sem perda de regalias, a isenção de taxas moderadoras em equipamentos do Serviço Nacional de Saúde, entre outros.

A próxima colheita na Biblioteca Municipal de Alenquer está agendada para Outubro.