Rede de Bibliotecas de Santarém une escolas e município

O protocolo para criação da Rede de Bibliotecas de Santarém (RBS), foi assinado no dia 21 de Junho, entre a Biblioteca Municipal de Santarém e os quatro Agrupamentos de Escolas (AE) do concelho de Santarém: Alexandre Herculano; D. Afonso Henriques; Dr. Ginestal Machado; e Sá da Bandeira. O presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, elogiou a parceria e considerou que reunir num só suporte os recursos que as bibliotecas do concelho têm é um trabalho louvável e que vai facilitar a pesquisa fidedigna e estimular o gosto pela leitura..

Com este projecto foi possível alocar as bibliotecas escolares ao contrato do município de software de gestão integrada de biblioteca MindPrisma e concretizar a migração de todos os catálogos bibliográficos das bibliotecas escolares para o catálogo colectivo da Biblioteca Municipal de Santarém, que passou a deter 142.087 existências registadas e catalogadas, enfatizou o vereador Nuno Domingos.

A RBS define-se como uma estrutura de cooperação aberta à livre participação de todas as bibliotecas do concelho de Santarém, visando a compatibilização e a troca de informação bibliográfica, o fomento de uma política coordenada de aquisições e a dinamização do empréstimo interbibliotecas, através de uma plataforma tecnológica que vai permitir o acesso através de endereço electrónico.