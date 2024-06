Tribunal de Contas pede esclarecimentos à Câmara de Benavente sobre compra de imóveis

Os pontos relativos à aquisição do edifício da antiga cooperativa Pluricoop, em Samora Correia, e do terreno para a construção da nova Escola Secundária de Samora Correia foram retirados da ordem de trabalhos da última reunião do executivo da Câmara de Benavente. A aprovação das novas minutas dos contratos de compra e venda, em cumprimento do determinado pelo Tribunal de Contas (TC), foi levada a reunião de câmara para deliberação e posterior aprovação em reunião de assembleia municipal, mas o executivo decidiu retirar ambos os assuntos para os submeter a próxima sessão.

Um pedido de esclarecimentos do Tribunal de Contas levou ao adiamento destes processos, principalmente o que está relacionado com o terreno em zona urbana, situado entre a Avenida Egas Moniz e a Rua dos Operários Agrícolas, em Samora Correia, onde se prevê a construção da nova escola secundária e outros equipamentos. O presidente da Câmara de Benavente, Carlos Coutinho (CDU), garantiu que o visto do Tribunal de Contas para o financiamento “está garantido”, mas falta agora responder “a uma série de questões que nos foram agora colocadas”.

Segundo o autarca, o Tribunal de Contas questionou o município sobre alguns pormenores, entre eles uma relativa às áreas do terreno de 33 mil metros quadrados. “Vamos rever e responder para depois levarmos o assunto à assembleia municipal”, concluiu Carlos Coutinho.