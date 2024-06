Alverca tem um aeroporto que podia funcionar amanhã se fosse necessário

O engenheiro civil José Proença Furtado voltou à carga na defesa da opção Alverca como solução aeroportuária para a capital, em detrimento da escolhida pelo Governo, no Campo de Tiro da Força Aérea, no concelho de Benavente. Participando como orador na conferência “Aeroporto de Lisboa: O que falta avaliar”, que decorreu no dia 20 de Junho, na Universidade Católica de Lisboa, defendeu que uma pista seria suficiente para Lisboa, conforme as projecções da Eurocontrol, e que a ideia de fechar aeroportos existentes é impraticável. “Esqueçam isso”, advertiu. O especialista em Planeamento Estratégico de Infra-estruturas de Transporte apoiou a continuidade do aeroporto da Portela em conjunto com uma nova infraestrutura em Alverca.