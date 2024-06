Assaltos em Castanheira deixam comerciantes e moradores com medo 

Na Rua Palha Blanco, em Castanheira do Ribatejo, há medo nas vozes de vários comerciantes e moradores quando se tenta falar dos assaltos que, nas últimas semanas, têm alarmado quem ali tem negócio. Duas lojas foram assaltadas num espaço de semanas e os crimes renderam vários milhares de euros a quem os cometeu. A Guarda Nacional Republicana confirma a ocorrência desses dois crimes de furto de estabelecimento desde o início do ano naquela rua. Poderão ter existido mais mas as queixas ainda não foram formalizadas. “Em ambas as situações os militares procederam às diligências necessárias tendo os factos sido comunicados ao Tribunal de Vila Franca de Xira”, confirma a GNR.