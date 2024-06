partilhe no Facebook

Câmara dá 16 mil euros para edifícios da igreja em Benfica do Ribatejo

A Câmara de Almeirim vai contribuir com 16 mil euros para a Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Marta, em Benfica do Ribatejo, para apoio na pintura e outros trabalhos, justificando o apoio com a importância que tal reveste para o meio em que se insere.

O montante será gasto no templo e salão paroquial no Alqueve (Cortiçóis) e na capela e salão paroquial em Foros de Benfica, que têm cerca de 25 anos e que necessitam de uma intervenção que passa também pela limpeza dos telhados e algerozes, substituição de telhas partidas e reparação e pintura dos vão de madeira, além da pintura exterior.

O edificado precisa de uma intervenção mais profunda, segundo comunicou à autarquia o padre José Abílio, e estes trabalhos visam estancar a degradação dos edifícios.