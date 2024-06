Castelo de Almourol merece mais divulgação

Nelson Teixeira e Anabela Queirós são de Viseu e visitaram pela primeira vez o Castelo de Almourol numa das visitas guiadas promovidas este mês pelo município de Vila Nova da Barquinha. “Não percebemos como um castelo tão bem conservado e diferente, como este, não é mais conhecido e divulgado. Se não fosse pela Internet, não sabíamos da existência do castelo. Parámos aqui apenas para o visitar e isso deve ser importante para a região.

O estado de conservação do castelo, que é zelado pelo Exército, foi um dos pontos mais elogiados. Daniela Xavier é brasileira e vive há seis anos em Lisboa. Aproveitou a visita guiada para conhecer o castelo com as amigas Marine Esposeiro e Luana Pires, também brasileiras, e Rita Pires, natural de Lisboa.