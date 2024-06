Escola de Educação Rodoviária no Entroncamento funciona com apenas um funcionário

Apesar das dúvidas colocadas pela oposição, a Escola de Educação e Segurança Rodoviária no Entroncamento está aberta e em funcionamento, no entanto, conta apenas com um funcionário para o trabalho semanal, que não consegue assegurar a realização de festas de aniversário ao fim-de-semana. A escola gerou controvérsia no executivo em sessão camarária. O vereador do PSD, Rui Gonçalves, questionou a gestão socialista sobre o funcionamento da escola, uma vez que tinha recebido informações de que a escola se encontrava encerrada desde Janeiro e que o próprio aspecto exterior aparentava que o recinto estaria inactivo. Após a informação ter sido negada pela vice-presidente Ilda Joaquim, na sessão camarária de 18 de Julho, o próprio vereador aproveitou para se retractar e pedir desculpa uma vez que, conforme confirmou junto dos funcionários responsáveis, a escola está a funcionar. No entanto, foi explicado ao vereador que os serviços de marcação de festas de aniversário ao fim-de-semana não estão activos, desde o início do ano. Segundo Rui Gonçalves, a escola apenas tem um funcionário a trabalhar e, em caso de realizar festas de aniversário ao fim de semana, teria de usar folgas durante a semana, impedindo o normal funcionamento do estabelecimento. “Deparamo-nos, mais uma vez, com a falta de funcionários na Câmara Municipal do Entroncamento. Não é só neste caso, há várias outras áreas, como as obras, em que acontece. Estamos cada vez mais limitados e não entendo porque não se trata desta situação” atirou o vereador da oposição.