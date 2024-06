A Guarda Nacional Republicana implementa um dispositivo policial com vista a garantir a segurança e tranquilidade públicas durante o evento.

GNR com posto móvel em Benavente durante a Festa da Amizade

Benavente está a celebrar a Festa da Amizade, que decorre até sábado, 29 de Junho, e a GNR reforçou a presença e proximidade durante os festejos. Para assegurar a tranquilidade e segurança, a GNR está presente com um posto móvel de atendimento, desempenhando um papel crucial na assistência e apoio durante os festejos.

O posto móvel está localizado junto ao quartel dos Bombeiros Voluntários de Benavente a partir das 16h00 de sexta-feira até às 08h00 de sábado, e novamente das 20h00 de sábado até às 08h00 de domingo. Durante a tarde de sábado, entre as 16h00 e as 20h00, o posto móvel está localizado junto às Piscinas Municipais de Benavente.

Esta presença contínua e próxima, segundo a força de segurança, permite “responder rapidamente a quaisquer necessidades ou emergências que possam surgir, reforçando a segurança e tranquilidade de todos”.