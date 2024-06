Vereador levou para a sessão camarária o tema da poluição em Parceiros da Igreja. Autarcas mostraram-se solidários com os moradores da localidade.

Moradores continuam a sentir problemas e aparentemente as irregularidades prosseguem

Parceiros de Igreja em Torres Novas continua a sofrer com a poluição de fábrica de bagaço de azeitona

Os episódios de poluição em Parceiros da Igreja voltaram a ser assunto na reunião de Câmara de Torres Novas, depois do vereador João Trindade ter referido que o município está solidário para com a população que continua a denunciar a ocorrência de irregularidades. “Temos recebido diversas queixas da população de Parceiros da Igreja relativamente à possível poluição de uma unidade fabril, a Cratoliva, que tem sido responsável pelo aparecimento de resíduos na ribeira e poluição atmosférica. A câmara está a fazer o seu papel, mas lançamos o repto para que todas as entidades responsáveis pela fiscalização percebam se estão ou não a haver ilegalidades”, disse.