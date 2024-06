Pavimentações no Sacapeito em Santarém condicionam trânsito

A Câmara de Santarém tem em curso obras de pavimentação de ruas na zona do Sacapeito. As intervenções obrigam ao condicionamento do trânsito nalgumas artérias.

A Câmara de Santarém tem em curso obras de pavimentação de ruas na zona do Sacapeito. As intervenções obrigam ao condicionamento do trânsito nalgumas artérias. As obras visam “melhorar as condições de mobilidade e segurança das nossas vias a pensar na nossa população”, partilha o vice-presidente do município, João Teixeira Leite, nas suas redes sociais.