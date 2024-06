Previsão de mau tempo obriga a mudar local de espectáculos em Santarém

Devido às previsões meteorológicas avançada para estes dias, dois eventos do programa do In.Str que estavam previstos realizarem-se ao livre em Santarém nas noites de sexta-feira e de sábado, vão ter lugar no Convento de São Francisco. São eles o concerto do Grupo de Guitarra e Canto de Coimbra do Centro Cultural e Regional de Santarém, que decorre esta sexta-feira, 28 de Junho, a partir das 22h00,e o espectáculo de dança, ‘ADEC Fora de Portas’, da responsabilidade da Academia de Dança e Expressão Corporal do Círculo Cultural Scalabitano, no sábado pelas 22h00.