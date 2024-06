Turismo do Alentejo e do Ribatejo na Feira Internacional de Artesanato

A Entidade Regional de Turismo do Alentejo e do Ribatejo marca presença pela primeira vez na Feira Internacional de Artesanato de Lisboa numa estratégia de reforço da promoção dos dois destinos turísticos. A presença da entidade faz-se com artesãos a trabalharem ao vivo no certame que decorre de 29 de Junho a 7 de Julho, na FIL, no Parque das Nações, em Lisboa.

No stand 2C09, no Pavilhão 2, todos os visitantes terão a oportunidade de assistir ao trabalho ao vivo dos artesãos e artesãs, sendo que do Ribatejo vai estar o trabalho em bunho, de Santarém; as artes decorativas e pintura de Almeirim e os trabalhos em lã da Chamusca. Do Alentejo, estarão presentes vários ofícios, como a Olaria pedrada e os bordados de Nisa, o figurado de Estremoz, o trabalho ferro forjado da Vidigueira, as flores em papel de Campo Maior e os capotes de Évora.

Nos nove dias, irão passar pelo espaço do Alentejo e Ribatejo o total de 36 artesãos. Aos sábados, o Cante Alentejano está representado por grupos corais amadores e que são consideradas Património Cultural Imaterial da Humanidade desde 2014.

“A decisão de estarmos presentes na FIA 2024 enquadra-se na estratégia de promoção das tradições e do saber das artes e ofícios do Alentejo e Ribatejo. Esta é a maior feira de artesanato da Península Ibérica e a segunda maior da Europa e que atrai mais 40 mil visitantes. É, sem dúvida, um evento da maior relevância, no qual pretendemos potenciar o valor do nosso património junto do mercado nacional e internacional”, afirma José Santos, presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo.

No último fim-de-semana da feira, a entidade irá promover um passatempo, através do qual o vencedor da frase mais criativa, por cada região, será premiado uma estadia de duas noites numa unidade hoteleira.

A 36ª edição da FIA Lisboa conta com mais de 500 expositores confirmados, cerca de 30 países com produtos de excelência, num espaço total 30.000 m2 de exposição de artesanato nacional, internacional, uma área da gastronomia e um cartaz musical diário.