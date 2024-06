Utentes do Estuário do Tejo convidam Presidente da República a visitar centros de saúde

As organizações de utentes dos concelhos mais afectados pela carência de profissionais de saúde no Estuário do Tejo, sobretudo Alenquer, Azambuja, Benavente e Vila Franca de Xira, enviaram na quarta-feira, 26 de Junho, um convite ao Presidente da República para visitar os centros de saúde e unidades de saúde mais afectados pelo problema.

Os centros de saúde, que são responsabilidade da Unidade Local de Saúde (ULS) do Estuário do Tejo, tem visto o direito dos utentes à saúde cada vez mais comprometido, na óptica da comissão de utentes. A principal razão apontada é a dificuldade em contratar e manter profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde, situação que preocupa as organizações.

O Movimento de Utentes dos Serviços Públicos do Estuário do Tejo considera a visita “urgente e imprescindível”, por entender que o direito à saúde é parte fundamental da constituição portuguesa. “Esta visita é urgente e imprescindível para o Presidente da República se inteirar da real situação em que os utentes vivem e como os profissionais de saúde, nas unidades onde ainda funcionam, exercem a sua nobre e valiosa missão de serviço público”, referem os utentes em comunicado.

Paralelamente ao pedido de visita está a decorrer uma recolha de assinaturas para um abaixo-assinado dirigido ao primeiro-ministro, que conta já com 1.500 assinaturas. A iniciativa foi lançada a 18 de Maio durante a Concentração de Utentes em Defesa do SNS em Alhandra. Uma delegação destas organizações de utentes planeia realizar a entrega formal da moção aprovada por aclamação, juntamente com os milhares de assinaturas recolhidas na última quinzena de Julho.

As organizações de utentes esperam que estas acções contribuam para chamar a atenção das autoridades para a necessidade urgente de melhorar as condições nos serviços de saúde da região, garantindo o acesso adequado e digno à saúde para todos os cidadãos.