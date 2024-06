Dadores da Póvoa de Santa Iria intensificam recolhas em Julho

O Verão revela-se, como habitual, uma fase crítica para as reservas de sangue, suscitando uma crescente preocupação e esforço por parte da Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria. Com o objectivo de assegurar a continuidade dos níveis adequados de sangue nos hospitais, a associação vai intensificar a realização de sessões de colheita, agendadas para os dias 6 (das 15h00 às 19h30), dia 14 (das 08h30 às 12h30) e dia 18 de Julho, das 15h00 às 19h30, sempre na sede da associação, situada na Avenida Antero de Quental, loja 1D no Bairro da Chepsi. As recolhas de sangue serão feitas em colaboração com o Instituto Português do Sangue e da Transplantação. Os dadores da Póvoa de Santa Iria pretendem garantir que o sangue necessário esteja disponível para todos os pacientes que dele precisem para sobreviver e apela a uma forte adesão, não só de dadores regulares, mas também de novos dadores, homens e mulheres saudáveis que nunca deram sangue. A doação benévola de sangue é um acto altruísta que pode salvar até três vidas com cada contribuição.