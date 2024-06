Mais de 300 crianças do Cartaxo vivem abaixo do limiar de pobreza

332 crianças e jovens do concelho do Cartaxo com idades até aos 17 anos vivem abaixo do limiar de pobreza. Destas, 284 são alunos entre os seis e os 17 anos. Através da acção social escolar e fazendo o levantamento dos alunos que usufruem do escalão A, foi possível chegar a alguns dados, mas a Câmara do Cartaxo vai ter de desenvolver um trabalho profundo para perceber quem são as crianças que vivem em agregados familiares nestas condições. “É dramático porque significa que o agregado familiar destas crianças tem por ano um rendimento declarado de 2.356 euros. Isto é muito abaixo do escalão A”, afirmou a vereadora do município, Maria de Fátima Vinagre.

A câmara não consegue identificar a totalidade dos alunos em situação de pobreza mas está a traçar um plano de acção para mitigar o problema. A partir do próximo ano lectivo, através da Garantia para a Infância, os alunos vão ser acompanhados caso a caso. Além disso, a autarquia está a preparar uma candidatura aos Contratos Locais de Desenvolvimento Social (CLDS-4G) para os próximos quatro anos no eixo de actuação da redução da pobreza infantil.

Nas férias, os alunos não têm acesso às refeições escolares gratuitas e por isso os problemas agravam-se. A autarca avança que os directores dos agrupamentos de escolas já foram contactados para referenciarem os alunos interessados em beneficiar da refeição escolar durante a interrupção lectiva que se aproxima.