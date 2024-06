Matrículas para curso de Gestão Equina na Golegã abrem a 10 de Julho

As matrículas para o curso profissional de Técnico de Gestão Equina, na Golegã, abrem a 10 de Julho. Os alunos vão usufruir do Centro de Alto Rendimento de Desportos Equestres e têm oportunidade de colocar em prática a sua aprendizagem nos mais de trinta eventos equestres que a Golegã acolhe ao longo do ano. A Câmara Municipal da Golegã e o Agrupamento de Escolas da Golegã, Azinhaga e Pombalinho, em articulação com a Federação Equestre Portuguesa, inauguraram o novo curso no ano lectivo passado com 15 alunos e dezenas de pré-inscritos.

O curso envolve aprendizagens ao nível do desbaste e ensino de equinos e preparação de conjuntos para a competição; gestão técnica e operacional em coudelarias, centros hípicos e escolas de equitação; formação profissional, ensino e pedagogia equestre; organização de eventos equestres e gestão desportiva; controlo de higiene, segurança e bem-estar animal; e gestão e planeamento da empresa equestre.