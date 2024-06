Maus cheiros nas ruas do centro histórico de Tomar

A vereadora do PSD Carla Vieira alertou, na reunião de 7 de Junho, para os maus-cheiros que se fazem sentir nas ruas do centro histórico da cidade templária. Carla Vieira disse que, quando chega o Verão, as ruas ficam com um “cheiro terrível”. Hugo Cristóvão, presidente do município, reconheceu que ocasionalmente existem alguns cheiros desagradáveis nas ruas do centro histórico que se intensificam quando as temperaturas aumentam. O autarca negou, no entanto, que o cheiro resulte da falta de limpeza.

Hugo Cristóvão assumiu que está a ser preparado um projecto de reabilitação das ruas que ainda não têm separativos dos esgotos domésticos e pluviais. O presidente da câmara de Tomar acredita que o projecto poderá estar concluído até ao final do ano e que o mesmo “resolverá grande parte da questão dos maus cheiros”, vincou.