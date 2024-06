Politécnico de Santarém avança com o primeiro doutoramento numa parceria a quatro

O Instituto Politécnico de Santarém vai ter no próximo ano lectivo o seu primeiro programa de doutoramento, depois de a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior ter aprovado o ciclo de estudos em Sustentabilidade Agro-Alimentar e Ambiental, desenvolvido em parceria com os Institutos Politécnicos de Coimbra, Castelo Branco e Viseu. As inscrições serão abertas em breve, anunciou a instituição.

“Este é um passo significativo no caminho que queremos percorrer de afirmação enquanto universidade politécnica”, afirma o presidente do Politécnico de Santarém, João Moutão, destacando a importância estratégica deste programa: “Este doutoramento é crucial para o Ribatejo, uma região com forte tradição agrícola e agroalimentar, permitindo reforçar o papel significativo que a nossa instituição, através da Escola Superior Agrária de Santarém, tem desempenhado para o desenvolvimento destes sectores vitais”.

O programa de doutoramento conta com uma abordagem interdisciplinar, integrando as áreas de agricultura, alimentação e ambiente. O objectivo é preparar profissionais capazes de enfrentar desafios complexos com soluções inovadoras e sustentáveis. As aulas serão ministradas nas instalações dos quatro politécnicos parceiros, aproveitando a excelência dos seus recursos humanos e materiais.

João Moutão acrescenta que no futuro o objectivo é promover outros doutoramentos em áreas de formação onde também têm um ensino e investigação de excelência, promovendo a cooperação entre a academia e o sector empresarial. “O nosso objetivo é promover a transferência de conhecimento e tecnologia que impulsione o desenvolvimento económico sustentável da região”, sublinha o presidente do Politécnico de Santarém.