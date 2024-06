Câmara de Benavente preocupada com impactos negativos do novo aeroporto em Santo Estêvão

O ministro da Habitação e das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, reuniu no dia 18 de Junho com o presidente da Câmara de Benavente, Carlos Coutinho (CDU), para debater os desafios e impactos da construção do novo aeroporto no Campo de Tiro da Força Aérea Portuguesa, na freguesia de Samora Correia. O encontro, realizado precisamente nessas instalações militares, foi a primeira reunião de trabalho focada neste tema crucial.

Durante a reunião, o ministro Pinto Luz ouviu atentamente as necessidades e preocupações do município ribatejano, com destaque para as redes viárias que servirão o novo aeroporto, a criação de infraestruturas de apoio à população e o acesso ao comboio de alta velocidade Lisboa-Madrid. Carlos Coutinho destacou, em particular, os impactos negativos que a proximidade das pistas pode ter na freguesia de Santo Estêvão.

Este encontro marcou o início de uma colaboração estreita entre a Câmara de Benavente e o Governo, com o objectivo de defender os interesses legítimos da região e dos seus habitantes. O ministro garantiu que o município de Benavente será um parceiro activo no desenvolvimento e concretização do novo aeroporto.