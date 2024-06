Falta de agentes da PSP no Entroncamento continua a preocupar população

O aumento de casos de violência ou roubos, tem sido um dos temas mais recorrentes nas reuniões camarárias do Entroncamento. Na última sessão, o vereador da oposição Luís Forinho, fez saber que na manhã do dia 17 de Junho a esquadra do concelho esteve sem um único agente disponível para ocorrências.

“Num dos meus passeios para falar com a população, por volta das 10h00 da manhã, verifiquei alguns crimes pelas ruas do concelho. Liguei para a esquadra várias vezes, mas nunca fui atendido. Acabei por me deslocar até lá e foi-me dito que nessa manhã, tinham acontecido três acontecimentos excepcionais e que, apesar dos esforços para equilibrar os meios policiais, não foi possível manter nenhum elemento policial disponível”, afirmou Luís Forinho. “Convido os vereadores que têm obrigação de gerir e administrar este concelho a saírem do conforto das suas casas e dos seus escritórios depois das oito da noite e que verifiquem o que se passa pelas ruas. Vão à Praça Salgueiro Maia e vejam o que se está a passar no concelho, vejam o que trouxemos para cá”, atirou o vereador eleito pelo Chega, que entretanto se desvinculou do partido.

Na reunião camarária de 5 de Junho, o vereador do PSD, Rui Madeira, já havia questionado a gestão socialista sobre que medidas estavam a ser pensadas para combater a insegurança que se tem sentido no concelho, nos últimos anos. “A nova esquadra só por si, não vai resolver nada. Se não houver aumento do número de efectivos nem maior policiamento nas ruas, a insegurança não vai ser resolvida” afirmou. Em Outubro do ano passado, na inauguração da empreitada da nova esquadra do concelho, o presidente da Câmara do Entroncamento, Jorge Faria (PS), informou que, na semana anterior, o corpo de efectivos da PSP recebera um reforço de quatro novos elementos, mas salientou que são necessários mais, uma vez que o número de agentes é muito reduzido para as necessidades.