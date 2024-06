Festejemos a proximidade no Dia Mundial das Redes Sociais

Hoje é o Dia Mundial das Redes Sociais. No momento em que está a ler este texto, milhões de pessoas estão de telemóvel na mão a ver ou a publicar conteúdos numa qualquer rede social, do TikTok, ao Twitter, passando pelo Instagram ou Facebook, entre muitas outras.

As redes sociais são hoje uma poderosíssima ferramenta de comunicação – para o bem e para o mal – mas também de conhecimento, desinformação ou propaganda. Elas próprias determinam o que se vive e o que se escolhe.

Neste dia, em O MIRANTE, preferimos comemorar a proximidade que também possibilita entre pessoas que estão longe e, ao mesmo tempo, tão perto. Ou a proximidade entre amigos e namorados que, de outro modo, não se tinham conhecido.

Uma última nota para dar conta que O MIRANTE em termos de redes sociais é o jornal regional com mais tráfego, embora neste capítulo a muita distância dos líderes nacionais. O MIRANTE tem actualmente no facebook cerca de 140 mil seguidores e é visto semanalmente em todas as redes sociais por .

No site e nas redes sociais o trabalho mais visto de todos os tempos foi uma entrevista com Nuno Rocha com o título “Chamar doutores a pessoas que não tiraram um doutoramento é uma saloiice” e o vídeo mais visto de O MIRANTE é “A vida no campo é difícil mas alegre” com cerca de 1 milhão de visualizações.