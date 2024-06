Municípios do Médio Tejo ligados por sistema inovador de bicicletas partilhadas

A Comunidade Intermunicipal (CIM) do Médio Tejo, com sede em Tomar, vai inaugurar no dia 27 de Junho um sistema interconcelhio de bicicletas partilhadas com mais de 60 estações e 250 bicicletas distribuídas por 11 municípios. Em comunicado, a CIM Médio Tejo refere que o “meioB”, um inovador sistema de mobilidade sustentável que visa transformar a forma como as pessoas se deslocam, vai ser inaugurado junto ao Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha, visando “promover a mobilidade suave no quotidiano da população e oferecer uma alternativa ecológica e saudável ao transporte motorizado”.

No âmbito do projecto, que envolve um investimento de 1,85 milhões de euros e que conta com uma comparticipação de 85% do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, os 11 municípios do Médio Tejo vão receber mais de 250 bicicletas eléctricas que ficarão disponíveis em 67 estações definidas. As localizações foram estudadas pela CIM em colaboração com as diferentes autarquias.

Concebido para “promover a utilização da bicicleta na mobilidade quotidiana da população, sobretudo nas deslocações por motivo de trabalho, estudo ou para o acesso ao comércio e serviços”, o sistema ‘meioB’ é apresentado como uma alternativa ao transporte motorizado, focado na sustentabilidade ambiental e na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. O sistema permite deslocações eficientes e sustentáveis entre Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha.

No contrato de empreitada celebrado entre a empresa CME - Construção e Manutenção Electromecânica, S.A. com a CIM do Médio Tejo, está prevista a aquisição de bens e serviços referentes ao planeamento, implementação, gestão, operação e avaliação do sistema intermunicipal de bicicletas partilhadas para uso público. “Nesta primeira fase do projecto, prevê-se a aquisição de 252 bicicletas eléctricas e 45 bicicletas convencionais, sendo implementadas no território 67 estações de parqueamento e carregamento, 466 docas e 14 quiosques”, lê-se no comunicado. A CIM do Médio Tejo agrega 13 municípios na área da mobilidade, incluindo Sertã e Vila de Rei, que hoje integram a CIM Beira Baixa. Abrantes e Sardoal são os municípios do Médio Tejo que não integram a iniciativa.