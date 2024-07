2,2 mil milhões de euros de fundos para financiar investimentos na região Centro

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro) dispõe de 2,2 mil milhões de euros de fundos europeus para financiar investimentos na região no âmbito do Programa Centro 2030. Numa apresentação ao Comité de Acompanhamento, Isabel Damasceno, presidente da entidade, fez um ponto de situação onde adiantou que até ao momento já foram abertos 59 concursos, com uma dotação de 693 milhões de euros. Foram aprovados 89 projectos, que correspondem a investimentos de 66 milhões de euros, na competitividade das Pequenas e Médias Empresas (PME), no acesso à educação e formação, na cultura e turismo sustentáveis e em projectos do Fundo para uma Transição Justa.

As informações foram partilhadas durante a apresentação de um Plano de Acção da Intervenção Integrada de Base Territorial do Pinhal Interior, que terá uma dotação de 45 milhões de euros de fundos europeus. Isabel Damasceno explicou que, no sentido de dar um contributo decisivo para o Plano de Revitalização do Pinhal Interior, foi incluído no Programa Centro 2030 uma dotação de 45 milhões de euros para apoiar projectos transformadores no Pinhal Interior. A reunião contou com a presença de representantes da Comissão Europeia, da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, organismos intermédios dos sistemas de incentivos, Comunidades Intermunicipais, Grupos de Acção Local e vários parceiros regionais como as associações empresariais, sindicatos, municípios, politécnicos e universidades.