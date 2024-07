Dispositivo reuniu em Ourém para delinear estratégias de protecção da população

A Comissão Municipal da Proteção Civil de Ourém reuniu para abordar temas relacionados com a prevenção e estabelecer estratégias para garantir a segurança da população. O Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) para este ano de 2024 centrou-se nas estratégias de prevenção e combate a incêndios, reforçando a coordenação entre diversas entidades e a preparação de meios necessários. Foram delineadas acções para garantir uma resposta rápida e eficaz, visando assegurar a protecção da população e do património natural.

Neste âmbito, as freguesias de Espite, Fátima, Urqueira, Rio de Couros e Casal dos Bernardos foram identificadas como prioritárias devido ao elevado risco de incêndio. Foram ainda apresentadas as medidas de apoio logístico, incluindo a manutenção e criação de novos pontos de água, o fornecimento de alimentação aos operacionais através de empresas de catering, e a identificação de locais para evacuação e zonas de descanso. Destacou-se também a importância das equipas de vigilância, com postos de vigia e câmaras de monitorização em locais estratégicos como Óbidos, Alburitel, Ferreira do Zêzere e Serra de Aire.

Por fim, foi feito um balanço das operações em Fátima, especialmente das peregrinações anuais de Maio e Junho, destacando-se a presença de 450 mil peregrinos na grande peregrinação de 13 de Maio e de 120 mil na Peregrinação das Crianças de 10 de Junho, além dos resultados das intervenções durante esses eventos, que incluíram o apoio e assistência a milhares de peregrinos numa coordenação conjunta de múltiplas entidades.

O presidente da câmara municipal, Luís Miguel Albuquerque, conduziu os trabalhos da reunião, que contou também com a presença do vereador Rui Vital e do coordenador da Protecção Civil de Ourém, Miguel Freire.