Festas do Cartaxo permitem às associações fazer obras e pagar despesas

A Paróquia do Cartaxo e o Ribatejano Futebol Clube Valadense, de Valada, foram duas das mais de dez associações que participaram nas Festas da Cidade do Cartaxo a vender comes e bebes para angariar receitas que lhes permitam suportar despesas e realizar obras estruturantes nas suas sedes. O Cartaxo festejou a cidade e o São João durante quatro dias e a festa terminou domingo, 23 de Junho.

As voluntárias da Paróquia do Cartaxo dizem ter ficado agradadas com a disposição do espaço no terceiro ano em que participam. Uma das principais actividades da paróquia é a catequese, que conta com quase 300 crianças e jovens dos cinco aos 18 anos. A responsável pela catequese, Lurdes Gonçalves, conta que a verba angariada servirá para recuperar um imóvel adquirido pelo padre Arlindo Miguel em frente à Igreja de São João Baptista para aumento das salas de catequese, uma necessidade premente da paróquia. No ano passado foi possível pintar a igreja e substituir a cobertura e as janelas da casa paroquial.

O Ribatejano Futebol Clube Valadense participou pela primeira vez nas festas. Eugénia Silva, 53 anos, presidente do clube, explica que a verba será canalizada para o 101º aniversário do clube em Agosto. Durante o ano costumam organizar outros eventos temáticos para cobrir as despesas fixas mensais e realizar melhorias como a da modernização da cozinha da sede. Formar equipas torna-se difícil pelo facto de não haver crianças e jovens em Valada, embora realizem anualmente algumas “brincadeiras” com as antigas estrelas do Ribatejano, que foi duas vezes campeão de futebol do Inatel.

Na inauguração das festas foram destacadas as melhorias no segundo ano de parceria entre junta de freguesia e Câmara do Cartaxo. As melhorias verificaram-se ao nível do aluguer de casas de madeira para as associações trabalharem com melhores condições, aumento do tamanho do palco, som e contratação de artistas de renome, como a fadista Sara Correia e Miguel Azevedo. O presidente da câmara, João Heitor, reforçou que a contratação dos artistas resultou de um exercício de gestão cuidada.