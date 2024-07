Fogueira de santos populares proibida no Sardoal por razões de segurança

Este ano os festejos de São João no Sardoal não contaram com a tradicional fogueira. O município considerou que o local proposto pela Filarmónica União Sardoalense para atear a fogueira, na zona histórica da vila, não reunia as condições de segurança necessárias, face aos regulamentos municipais. O assunto foi levado a reunião de câmara pelo vereador do PS, Pedro Duque, que questionou sobre o indeferimento desse licenciamento.

O presidente Miguel Borges (PSD) alertou para a existência de um regulamento municipal, aprovado em reunião camarária, onde “todas as entidades que queiram fazer uso do fogo, mesmo em actividades recreativas devem fazer um pedido à câmara municipal”. Segundo Miguel Borges, o pedido foi feito e avaliado pelo gabinete florestal que considerou, com base no local e na regulamentação, que não havia condições para a realização da fogueira naquele espaço.

“Apesar de não ter credenciação a nível de incêndios ou de protecção civil, não me parece que uma fogueira, que dá para as pessoas saltarem por cima, represente um grande perigo. Mas se foi uma decisão técnica com base nos regulamentos, tudo bem. Espero que tenham sido exploradas todas as alternativas possíveis para a realização de algo que é tradicional dos nossos santos populares”, disse Pedro Duque, acrescentando que “em certas circunstâncias devia imperar o bom senso, por uma tradição do concelho”.

“As funções que desempenho não me permitem reger o concelho com base em bom senso, contra leis e regulamentos. O local era demasiado perto de casas e de ligações e fios eléctricos. Havia alternativas de espaços e outras maneiras de se fazer a fogueira”, explica Miguel Borges.