Munícipe foi à assembleia de Tomar pedir ajuda para revitalizar associação de Paialvo

No período destinado à intervenção do público, na última Assembleia Municipal em Tomar, o munícipe André Samouco interveio para recordar o executivo do compromisso para ajudar a recuperar a Sociedade Recreativa e Cultural Curvaceirense, na freguesia de Paialvo. Demonstrou ainda a sua preocupação com um fontanário histórico da freguesia que poderá ser destruído para alargamento de estrada.

André Samouco recordou que há cerca de um ano pediu na assembleia municipal ajuda ao executivo camarário para ajudar a equilibrar as contas da colectividade, que vive um período muito conturbado a nível financeiro. “Apresentei a situação catastrófica e calamitosa em que encontrei aquela colectividade, a população pediu-me para intervir, é uma situação muito difícil, eu pedi a intervenção deste órgão, porque efectivamente achava que tinha o direito a pedi-lo, era uma situação muito grave e sendo uma das colectividades mais antigas do concelho, justificava-se plenamente a intervenção do município”, disse.

O munícipe referiu que a resposta da câmara foi que nada podia fazer enquanto a colectividade não resolvesse as dívidas que tinha. André Samouco adiantou que conseguiram pagar as dívidas, estando agora a aguardar a ajuda da câmara, como teria ficado combinado. “Está na hora do problema se resolver, está na hora de dar mais um passo, está na hora de respeitar o compromisso que também nos obrigou a assumir e chegar-se à frente nessa matéria”, vincou.