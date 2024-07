O território que corresponde ao distrito de Santarém tem perdido população de forma acentuada nas últimas décadas e apresenta índices económicos preocupantes mas não há regiões condenadas à estagnação económica de forma irreversível. Para combater essa realidade é necessária mobilização dos agentes económicos e sociais, das autarquias e instituições de ensino mas, pelo que se viu numa conferência promovida em Santarém pela SEDES - Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, há muito trabalho a fazer, pois os autarcas presentes contavam-se pelos dedos de uma mão. E representantes de instituições de ensino superior ou do turismo também não se viram, o que mereceu um comentário crítico da presidente do Conselho Coordenador da SEDES/Santarém, Salomé Rafael. “Não temos aqui um único autarca, nós sabemos tudo…. Não temos aqui uma escola superior e temos dois politécnicos no distrito… E relativamente ao turismo a mesma coisa. Somos um distrito em declínio mas parece que já sabemos tudo”, disse a empresária e ex-líder da Nersant com indisfarçada ironia.

Na sessão realizada na tarde de quinta-feira, 20 de Junho, na Casa do Campino, sob o mote “Que Centralidade para o Ribatejo? Principais vetores de desenvolvimento”, o presidente da AIP – Associação Industrial Portuguesa e ex-líder da Nersant – Associação Empresarial da Região de Santarém também pôs o dedo na ferida. José Eduardo Carvalho evocou os nomes de autarcas de outros tempos, que tiveram visão para transformar o seu território e capacidade de aglutinação e de estabelecer parcerias em torno de projectos fundamentais para a região. O Eco-Parque do Relvão, no concelho da Chamusca, foi apontado como um bom exemplo de ultrapassagem de bloqueios com vista à criação de riqueza e de aproveitamento de oportunidades que outros rejeitaram, mesmo sendo servido por acessos construídos no século XIX, como é o caso da velha ponte da Chamusca. Essa realidade, no seu entender, também desmistifica a ideia de que as acessibilidades concentram toda a explicação para a estagnação dos territórios.

José Eduardo Carvalho apontou a “falta de mobilização e de compreensão” dos principais agentes em relação à situação que a região está a viver, com anemia económica, falta de mão de obra qualificada e perda de população preocupantes, referindo que a estagnação de uma região não é irreversível, mas para a combater é necessário instilar muita confiança, muita mobilização e voluntarismo dos diversos actores. Nesse campo, acredita que a nova entidade que vai agregar o Oeste e os municípios do distrito de Santarém pode ser um alento para restaurar esse espírito de equipa, envolvendo os vários sectores da sociedade em torno de objectivos cruciais para o desenvolvimento regional.

O poder excessivo dos técnicos de urbanismo das autarquias

José Eduardo Carvalho levantou algumas questões até agora ignoradas, ou menos discutidas, sobre a falta de coragem política dos autarcas para contrariarem os técnicos de urbanismo das autarquias que, segundo ele, não têm saber divino para, quando querem, inviabilizarem projectos estruturantes para a região.

O presidente da AIP deu o exemplo quando falava do Parque do Relvão, na Carregueira, que, afirmou, foi uma obra de risco mas também de muita coragem de Sérgio Carrinho, que não esperou pelas licenças do Governo e avançou sem rede. Depois confessou que é um dos projectos que está em causa por causa da falta de investimento do Governo na região da Lezíria e do Médio Tejo nomeadamente ao nível das ligações ferroviárias apelando a que os agentes locais não baixem os braços contra a discriminação que a região sofre desde há cerca de trinta anos.