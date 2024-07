Aquecimento nas piscinas municipais em Benavente está resolvido

Queixas de munícipes, relatadas pelo PS, sobre a temperatura da água das piscinas de Benavente tiveram origem no rebentamento de um dos depósitos.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O eleito do Partido Socialista (PS) da Assembleia Municipal, Pedro Gameiro, reportou queixas dos munícipes de Benavente sobre a temperatura da água nas piscinas municipais, questionando a eficácia dos painéis solares instalados. “Queria perguntar ao senhor presidente da câmara se em Benavente os painéis solares trabalham, se não trabalham, há quantos anos isso se verifica, ou se as piscinas estão a funcionar a 100%”, questionou o socialista.

O presidente da câmara, Carlos Coutinho (CDU), sublinhou que a autarquia realizou um investimento em eficiência energética naquele equipamento. O autarca explicou que Benavente enfrentou um problema com um dos depósitos de água quente. “O sistema possui dois depósitos, conforme estava previsto no projecto. Um dos depósitos rebentou, foi substituído e voltou a rebentar. Estivemos em conversações com o empreiteiro e, neste momento, penso que a situação já foi resolvida”, esclareceu.

Carlos Coutinho garantiu que os painéis solares sempre funcionaram, gerando energia para o sistema de águas quentes sanitárias (AQS) e, o excesso, para o aquecimento da água das piscinas. “O problema nas águas quentes deveu-se a um dos depósitos, não aos painéis solares”, concluiu o presidente do município.