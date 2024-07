Azambuja recebeu duas viaturas para reforçar os serviços de saúde

As duas carrinhas eléctricas foram financiadas através do PRR. Viaturas destinam-se a cuidados médicos ao domicilio no concelho de Azambuja.

O Centro de Saúde de Azambuja recebeu duas carrinhas eléctricas para reforço da sua capacidade operacional. As duas viaturas foram entregues ao Município de Azambuja, fruto da negociação com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) relativa à transferência de competências na área da saúde assumida pela autarquia no dia 01 de Janeiro. Estes dois veículos ficarão afectos, em exclusivo, aos serviços de saúde no concelho de Azambuja e representam um importante reforço de meios para os médicos e enfermeiros na realização de visitas domiciliárias e na prestação de tratamentos e cuidados diários aos munícipes.

De referir que, estas duas carrinhas eléctricas fazem parte de um pacote de 150 veículos distribuídos pela ARSLVT aos vários municípios da região, numa medida de investimento financiada por verbas da União Europeia, através do PRR-Plano de Recuperação e Resiliência. Além de reforçar a capacidade de prestação de cuidados de saúde no domicílio a opção por veículos eléctricos revela a aposta na sustentabilidade ambiental.