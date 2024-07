Mais de 200 mil visitas e quatro milhões de receitas nas Festas de Abrantes

O presidente da Câmara Municipal de Abrantes deu a conhecer na última assembleia municipal que as Festas da Cidade terão recebido mais de 200 mil pessoas e gerado um impacto económico no território de cerca de quatro milhões. Manuel Valamatos partilhou a informação depois de ser questionado pelo presidente da União de Freguesias de Abrantes, São Vicente, São João e Alferrarede, Bruno Tomás. “Enalteço o que aconteceu nos nove dias de festa. No entanto pergunto, quantas marchas houve, quantas bandas locais, animações de rua, apresentações de escolas secundárias, acções turísticas de promoção de território, entre outras. Quantas pessoas nos visitaram?”, questionou.

O presidente da autarquia mostrou ter a lição bem estudada e enumerou com exactidão tudo o que se passou na festa, inclusive as vendas de algumas das associações. “Oito cabeças de cartaz com artistas de topo, 10 marchas populares com 400 marchantes, espectáculo piromusical, sete bandas locais, 12 Dj, nove conjuntos de música popular, cinco ranchos, quatro bandas filarmónicas, apresentações artísticas de alunos, nove associações nas tasquinhas, entre outras iniciativas”, afirmou Manuel Valamatos, destacando o “muito trabalho” dos funcionários da autarquia, das juntas, dos serviços municipalizados, entre outros. “É um projecto muito arrojado de nove dias, onde tantas instituições nos ajudam. A vitória deste projecto é dos abrantinos, não é minha”, vincou.

O autarca de Abrantes concluiu a sua intervenção dando conta que estiveram nas festas mais de 200 mil pessoas e, segundo contas que fez por alto, ter-se-á gerado mais de quatro milhões de euros de receitas na economia local, partindo do princípio de que cada pessoa tenha gasto pelo menos 20 euros.