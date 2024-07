Sardoal e Abrantes não integram primeira fase do projecto de bicicletas eléctricas do Médio tejo

Na última assembleia municipal de Sardoal, o deputado Rui Valente questionou o executivo sobre a ausência do município no projecto de bicicletas eléctricas meioB, da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. O presidente Miguel Borges explica que, assim como Abrantes, o Sardoal ficou de fora da primeira fase do programa devido a algumas dúvidas que, enquanto não fossem esclarecidas na prática, não permitiam a adesão do município ao programa.

Segundo Miguel Borges, a assimetria de relevo do concelho, com várias subidas e descidas de terreno, poderia ser um problema para a duração e durabilidade das baterias das bicicletas. “Quisemos esperar nesta primeira fase para ver como corria e pretendemos entrar no programa numa fase mais avançada em que o programa esteja mais consolidado” explica.