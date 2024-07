Se vai atravessar Vila Franca de Xira nos próximos dias atenção a estas alterações

A Polícia de Segurança Pública (PSP) anunciou um conjunto de medidas para garantir a segurança e a fluidez do trânsito durante as Festas do Colete Encarnado, que decorrerão entre 5 e 7 de Julho. Este evento anual, conhecido por atrair milhares de visitantes, inclui diversos eventos culturais que impactarão a circulação rodoviária na cidade.

Para assegurar a realização dos eventos e a segurança dos participantes, a circulação rodoviária no sentido norte será interditada nas seguintes vias: Largo 5 de Outubro, Rua 1.º de Dezembro, Rua Almirante Cândido dos Reis, Rua Serpa Pinto, Largo Marquês de Pombal, Rua do Curado, Rua Joaquim Pedro Monteiro e Curraleta, desde as 13h00 do dia 4 de Julho até à 01h00 do dia 8 de Julho. Durante este período, a circulação alternativa será implementada no sentido sul através das artérias Rua Alves Redol e Rua Luís de Camões, com janelas de corte de circulação total nos seguintes horários: Das 16h00 do dia 5 de Julho às 06h00 do dia 6 de Julho; Das 13h00 do dia 6 às 06h00 do dia 7 e das 21h00 do dia 7 à 01h00 do dia 8. Para atravessar a cidade, a PSP sugere o uso da A1 (Norte/Sul e Sul/Norte) e seguir os desvios sinalizados na Rotunda da Marinha e no cruzamento da Rua Alves Redol com a Rua António Lúcio Batista.

No domingo, 7 de Julho, além das restrições mencionadas, entre as 09h30 e as 12h30, será possível atravessar a cidade para sul (em direcção a Lisboa) apenas através do desvio para a Rua Jacinto Nunes com acesso à variante do Bairro da Mata (Estrada Marciano Mendonça), devido à realização da última Espera de Touros.

Em comunicado a PSP deixa também um conjunto de recomendações para quem vai desfrutar da festa e dos concertos: evitar as estradas sujeitas a constrangimentos e cortes de circulação, que sejam retirados os veículos das áreas onde a circulação será interditada e onde haverá rotas alternativas, a utilização por parte dos condutores das vias alternativas sugeridas para circulação, o estacionamento em parques de estacionamento fora da cidade para permitir a circulação rodoviária e para que a população não ocupe nem obstrua a linha férrea. Entre os alertas está também o evitar de beber álcool em caso de ir conduzir já que as autoridades prometem estar especialmente atentas na fiscalização da circulação nas zonas adjacentes.