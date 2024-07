Associações de Casal da Charneca e Romeira com apoio municipal para obras

A União Desportiva, Recreativa e Cultural 1º de Maio, de Casal da Charneca, vai receber um apoio extraordinário de 5 mil euros da parte da Câmara de Santarém. Uma ajuda que vai permitir à colectividade realizar obras de melhoramentos na cozinha e no bar no rés-do-chão da sua sede e na arrecadação e no salão do primeiro andar. A associação tem efectuado diversas obras de melhoria e manutenção do imóvel no sentido de proporcionar melhores condições de conforto e salubridade a quem usufrui das suas instalações.

Na reunião do executivo camarário de 1 de Julho foi também aprovado um apoio de 5 mil euros à Sociedade de Recreio Educativa da Romeira para remodelação da cozinha das suas instalações. A associação tem um papel fulcral na dinamização de actividades na freguesia da Romeira. O espaço é também dinamizado pelo Rancho Folclórico da Sociedade Recreio Educativa da Romeira e pelo CITAR - Centro de Interpretação, Teatro e Animação da Romeira, com a apresentação das suas peças de teatro.