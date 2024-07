Avioneta cai em Abrantes mas piloto sai ileso

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Uma avioneta caiu na tarde desta quarta-feira, 3 de Julho, junto a uma aldeia do concelho de Abrantes, mas o único ocupante saiu ileso, e o acidente originou um incêndio florestal, entretanto resolvido. Segundo fonte do Comando Sub-Regional do Médio Tejo, o alerta para este acidente, que ocorreu junto à aldeia de Carvalhal, foi dado às 13h26, tendo sido mobilizados vários meios para o local.

“Foi a queda de um ultraleve. Não originou feridos, o piloto saiu ileso. No entanto, durante a queda tocou num cabo de média tensão e acabou por provocar um incêndio em eucalipto. Neste momento, tanto uma situação como outra estão resolvidas”, indicou a mesma fonte, perto das 15h00. O piloto não necessitou de ser transportado para o hospital, tendo sido avaliado por uma viatura médica no local. Embora o incêndio tenha ocorrido numa zona próxima de habitações, “não causou quaisquer danos”.