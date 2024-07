Coruche reabre museu municipal com um programa cultural diversificado

O Museu Municipal de Coruche está prestes a reabrir portas, marcando uma nova era de história e sustentabilidade. Após requalificação para implementar medidas de eficiência energética, o espaço volta a receber visitantes a partir do dia 29 de Junho. A reabertura será celebrada com um programa cultural dedicado, onde se destaca a inauguração da exposição temporária de fotografia “Armindo Cardoso, um fotógrafo humanista em Coruche” e a reabertura da exposição de longa duração “Coruche: o Céu, a Terra e os Homens”.

A exposição dedicada a Armindo Cardoso, em exibição até 31 de Dezembro, apresenta uma selecção de cem fotografias do vasto arquivo de 25.600 imagens captadas pelo fotógrafo entre 1979 e 1989 e em 2006, proporcionando um olhar único sobre a vida e as tradições de Coruche. O presidente do município, Francisco Oliveira, sublinha “a importância dos espaços museológicos na preservação da memória colectiva e na promoção do sentido identitário das comunidades”.

A modernização do museu, iniciada a 1 de Janeiro de 2022, envolveu um investimento total de 479.365 euros, contando com apoio financeiro da União Europeia através do FEDER. As obras focaram-se na gestão inteligente de energia, no uso de energias renováveis e na melhoria da eficiência energética, resultando numa redução de 42,2% no consumo anual de energia primária. Esta requalificação reflecte o compromisso de Coruche com a sustentabilidade e a transição para uma economia de baixo carbono.

A exposição de longa duração “Coruche: o Céu, a Terra e os Homens” foi enriquecida com novas tecnologias, incluindo um projecto 3D financiado pelo “Alentejo 2020”, e a exibição de peças significativas como a pedra de anel do século I d.C. e o ceptro medieval. Adicionalmente, uma nova vitrina exibirá o sino de 1287, o mais antigo de Portugal, utilizando cortiça autóctone para preservar esta peça histórica.

Paralelamente, o Festival Terras sem Sombra contribuirá para as celebrações com diversas actividades. No dia 29 de Junho, às 15h00, realiza-se uma visita guiada intitulada “Da Ermida de Nossa Senhora do Castelo ao Centro Histórico”. À noite, às 22h00, haverá um concerto de música clássica junto ao rio Sorraia pelo ensemble “La Nave Va”.

No domingo, 30 de Junho, das 09h30 às 12h30, a actividade de salvaguarda da biodiversidade “Onde o Mediterrâneo e o Atlântico se Encontram: O Montado, Património Mundial da Humanidade, no Concelho de Coruche” incluirá uma visita ao rancho de tiragem de cortiça na Herdade dos Leões, proporcionando uma experiência única de exploração e preservação deste ecossistema.