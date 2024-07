Depois das obras há mais obras na Escola Febo Moniz de Almeirim

Trabalhos vão custar cerca de 600 mil euros e não estavam incluídos no projecto de remodelação do estabelecimento de ensino

A escola dos segundos e terceiros ciclos Febo Moniz, em Almeirim, teve obras de cerca de 2,5 milhões de euros que terminaram há pouco tempo, já no início do ano lectivo de 2023/24 e agora vai voltar a entrar em obras. A câmara municipal decidiu agora intervir nas salas de aulas mudando os pavimentos e a iluminação, que vai passar a ser LED. Os trabalhos vão custar cerca de 600 mil euros e não estavam incluídos no projecto de remodelação do estabelecimento de ensino.

As obras, que incluem também pinturas interiores, já estão a decorrer aproveitando a pausa lectiva para não afectar as aulas e espera-se que estejam concluídas aquando do início do ano lectivo no início de Setembro. O presidente do município, Pedro Ribeiro, diz que estas vão ser as obras finais e que “vão deixar esta escola preparada para mais umas décadas”.

O município, desde que assumiu as competências descentralizadas pelo Governo na área da educação, nomeadamente instalações e funcionários não docentes, como auxiliares e administrativos, já investiu 10 milhões de euros no parque escolar sendo que a maior parte do valor foi financiado por fundos nacionais e europeus.