Detida por tráfico de droga em Arruda dos Vinhos

Uma mulher de 39 anos foi detida por tráfico de droga no concelho de Arruda dos Vinhos. A GNR abordou a mulher, no dia 28 de Junho, junto a um estabelecimento comercial, por causa do seu comportamento suspeito. Depois de revista pessoal, os militares verificaram que a mulher estava na posse de 11 doses de haxixe.

Na sequência das diligências policiais foi ainda realizada uma busca à residência da suspeita, que culminou na apreensão de mais 210 doses de haxixe e na sua detenção.

A mulher foi constituída arguida e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Vila Franca de Xira.