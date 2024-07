Jorge Frazão toma posse como comandante dos Bombeiros de Pernes

Jorge Frazão toma posse esta quarta-feira, 3 de Julho, como comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Pernes. A sessão solene de tomada de posse está marcada para as 21h00 no quartel sede da associação humanitária, estando prevista a presença de representantes de diversas entidades, nomeadamente a Câmara Municipal de Santarém, Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil, da Liga dos Bombeiros Portugueses e da Federação de Bombeiros do Distrito de Santarém, bem como de diversas associações congéneres.