Moradores da Zibreira pedem uma caixa Multibanco na freguesia

Um grupo de moradores da Zibreira, no concelho de Torres Novas, reuniu mais de sete centenas de assinaturas a exigir uma caixa Multibanco na freguesia. O abaixo-assinado já foi entregue na Assembleia de Freguesia da Zibreira e os moradores esperam agora pela concretização do pedido.

Para reforçar o desejo dos moradores, Leonor Margarido, porta-voz do grupo de cidadãos da Zibreira, foi à última Assembleia Municipal de Torres Novas pedir ao presidente da câmara, Pedro Ferreira, que “desenvolva esforços junto das instituições bancárias para que seja possível a instalação de um Multibanco na freguesia”. “Seria um passo importante. Trata-se de um serviço essencial que iria melhorar a qualidade de vida das pessoas”, referiu Leonor Margarido na reunião de autarcas.

O presidente da câmara municipal foi escasso em palavras relativamente a este assunto, remetendo a sua resolução para o presidente da Junta de Freguesia da Zibreira, João Cassis. “O presidente da junta abordou comigo essa situação. Certamente ele irá tratar do assunto de alguma maneira”, disse.