Ourém tem uma associação que apoia meio milhar de famílias

A Associação Para a Promoção e Dinamização do Apoio à Família (APDAF) é uma instituição sediada em Ourém que há mais de duas décadas apoia cerca de um milhar de famílias do concelho. Nuno Clemente entrou para a instituição em 2011 como vice-presidente e actualmente assume com orgulho, sublinha, o cargo de líder máximo da APDAF. O MIRANTE acompanhou as Marchas Populares promovidas pela associação, que se realizaram a 7 de Junho, e falou com o dirigente sobre a dinâmica da instituição.

A Associação Para a Promoção e Dinamização do Apoio à Família tem várias valências, desde a creche ao lar de idosos. Tem actividades de tempos livres para várias idades, cantinas sociais para famílias carenciadas e entrega cabazes alimentares para agregados familiares com necessidades. Nuno Clemente tem 46 anos e entrou para a instituição em 2011 porque a sua filha mais velha começou a frequentar a creche: “a direcção estava um bocadinho desmembrada, é sempre difícil arranjar alguém que trabalhe voluntariamente nestas instituições”, conta a O MIRANTE. Passado cinco anos assumiu a direção da associação e mantém-se como presidente até aos dias de hoje, afirmando que vai cumprir o seu último mandato. “Até chegar à associação desvalorizava um pouco o facto de existir ainda tanta pobreza. Nunca pensei que existisse tantas dificuldades”, lamenta.

A APDAF organiza diversas actividades ao longo do ano para angariar fundos porque “o dinheiro é sempre curto”, refere. uno Clemente explica que a associação tem um orçamento anual de um milhão e meio de euros. “A direcção desta instituição trabalha por gosto. Somos todos voluntários”, sublinha, acrescentando que a APDAF conta actualmente cerca de sete dezenas de funcionários. Nuno Clemente é pai de dois filhos que já passaram pela instituição. Trabalha num stand de automóveis na área do pós-venda e encara o trabalho como dirigente associativo com grande responsabilidade. “Gosto muito do que faço, mas ser dirigente ocupa muito tempo. Sinto que estou a penalizar muito a minha família para conseguir manter a instituição no rumo que traçámos há uns anos”, refere.