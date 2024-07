Salvaterra proíbe entrada de pesados nalgumas artérias devido à campanha do tomate

Entrou em vigor este mês de Julho, devido à campanha do tomate, e prolonga-se até 31 de Outubro, a sinalização de trânsito que proíbe a circulação de viaturas pesadas em determinadas artérias de Salvaterra de Magos, de forma a que, por exemplo, o trânsito não fique cortado na Avenida Dr. Roberto Ferreira da Fonseca. A proposta é feita todos os anos pelo presidente da câmara, Hélder Esménio, e foi aprovada por unanimidade em reunião do executivo camarário, podendo o acesso ser feito pela Rua do Rossio.

Os pesados estão proibidos de entrar, excepto para cargas e descargas, na Rua dos Trabalhadores Agrícolas (junto à Nacional 118), Vila Magos (junto à rotunda do Continente), Rua do Parque (junto à Panificadora), Avenida Dr. Roberto Ferreira da Fonseca (após a rotunda da Praça de Toiros), Rua de Coruche (junto aos semáforos) e Estrada do Convento (limite administrativo do concelho).